İBB sözcüsü: Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, kredi sorununu çözdüklerini açıklayarak “Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlıyoruz. Bu hattımız 1 milyon yolcuya hizmet verecek” dedi.

Kredi sorununu çözdük, Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlıyoruz. Bu hattımız 1 milyon yolcuya hizmet verecek. pic.twitter.com/VWS8BzqiJQ Reklam

— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 14, 2019

Sputnik’in haberine göre, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin de Fransız Kalkınma Ajansı’yla bir kredi anlaşması imzaladıklarını belirterek, “Belki de en son finans kaynağını yarattığımız projelerimizden bir tanesi. Bu hattımızın da hemen hemen hiç çalışma yapılmadan sözleşmesi imzalanmış, saha teslimleri yapılmış ve o şekilde yüzde 1 fiziksel ilerlemeyle bekleyen hatlarımızdan bir tanesiydi” diye konuştu.