İBB sözcüsü belediyenin yardım tablosunu paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sözcüsü Murat Ongun, İBB’nin sosyal yardım tablosunu paylaştı. Tabloya göre 934 bin 128 kişi belediyeye sosyal yardım için başvuruda bulunurken, 613 bin 743 kişinin ihtiyaç tespiti yapıldı.

Murat Ongun Twitter hesabından “İstanbul’da kimseyi geride bırakmıyor, yüz binlerce ihtiyaç sahibine ulaşıyoruz. İBB’nin sosyal yardım faaliyetlerini size düzenli verilerle iletmeye devam edeceğiz. 23 Nisan için 100 bin ve Anneler Günü için 9 bin koli olmak üzere İBB sosyal yardım tablosu şu şekildedir:” diyerek tabloyu paylaştı.