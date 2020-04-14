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Yaramazlara biraz batar!

İBB sözcüsü: Belediyede ‘corona’lı sayısı 471, bir çalışan hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, belediyede yeni tip corona virüsü tespit edilen çalışan sayısının 471’e yükseldiğini aktardı. Ongun, 35 yaşındaki Kadir Kaya’nın da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Ongun, Twitter’dan şöyle yazdı: “İBB bünyesinde Covid-19 testi pozitif çıkan çalışan sayımız 471’e yükselmiştir. İSTGÜVEN’de çalışan 35 yaşındaki Kadir Kaya’yı da ne yazık ki bugün kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınları, sevenleri ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz.”

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