İBB sözcüsü: Başakşehir Şehir Hastanesi’ne yol ve metroyu AKP durdurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Başakşehir Şehir Hastanesi’ne olan metro ve karayolu inşaatının AKP’li yönetim tarafından durdurulduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

İBB Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, dün Twitter’daki paylaşımında, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Murat Kalkanlı’nın imzasını taşıyan bir kararı yayınladı.

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Kararda, kurumun 2020 bütçesi gözönüne alındığında, hastaneye karayolu ve metronun İBB tarafından yapılmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Koronavirüs ile mücadelede büyük öneme sahip 2682 yataklı Şehir Hastanesinin yolunu dahi yapmayan İBB Başkanının dün karşı çıkıp bugün sahiplendiği Yenikapı, Maltepe Meydanı ve Su ürünleri halini sanki hastane yapmış gibi lanse edip kamuoyunu kandırması tam bir samimiyetsizliktir pic.twitter.com/5RGD8QOZaE — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) March 27, 2020

AKP’li Göksu, 2 bin 682 yataklı hastanenin corona virüsüyle mücadele büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.

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İBB Sözcüsü Ongun da Göksu’ya Twitter hesabından yanıt vererek hastaneye metro inşaatının 2017, karayolu inşaatının da 2018’de AKP’li yönetim tarafından durdurulduğunu kaydetti. CHP’li Ekrem İmamoğlu, Haziran 2019’da göreve başlamıştı.

Başakşehir Şehir Hastanesi’ne ulaşım için metro ve karayolu inşaatlarıyla ilgili yanlış bilgiler verilmektedir. Metro 2017’de, karayolu inşaatı da 2018'de önceki yönetimce durdurulmuştur. Ulaştırma Bakanlığı da bugüne kadar yol ve metro için herhangi bir girişimde bulunmamıştır. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) March 28, 2020

Dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Haziran 2020’de açılması planlanan hastaneye yol inşaatını İmamoğlu’nun durdurduğunu öne sürmüştü.

İBB, şehir hastanesine de bağlanacak Başakşehir-Kayaşehir metro hattı projesi için 1.5 milyar lira kaynak gerektiğini bildirmişti.