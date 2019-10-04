İBB sözcüsü: Altunizade metrobüs durağında yoğunluk üç günde yüzde 80 azalmıştır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) sözcüsü Murat Ongun, “Altunizade metrobüs durağında alınan bazı önlemlerle yoğunluk 3 günde yüzde 80 azalmıştır” dedi.

İBB, salı günü Altunizade durağında yaşandığı bildirilen ancak kent genelinde de gözlenen metrobüs sıkışıklığına dair her metrobüs seferi için Söğütlüçeşme’den üç boş metrobüsün Altunizade durağına gönderileceğini açıklamıştı.

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Ongun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu haberi bazı televizyon ve gazetelerde göremeyebilirsiniz. Altunizade metrobüs durağında alınan bazı önlemlerle yoğunluk üç günde yüzde 80 azalmıştır. Uzun yıllardır kronik hale gelen noktalara kalıcı çözümler için müdahaleler devam edecek” diye konuştu.

Bu haberi bazı televizyon ve gazetelerde göremeyebilirsiniz. Altunizade metrobüs durağında alınan bazı önlemlerle yoğunluk 3 günde yüzde 80 azalmıştır. Uzun yıllardır kronik hale gelen noktalara kalıcı çözümler için müdahaleler devam edecek. pic.twitter.com/QZAeAkAz4K — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 4, 2019

Dün de açıklamalarda bulunan Ongun, gün boyu üstgeçitten yayın yapan TRT’nin, maaşlı sosyal medya trolleriyle aynı seviyesizliğe geldiğini söyleyerek, “Metro ve metrobüslerin hizmet yoğunluğu ve kalitesi kısa sürede arttırılmıştır. Şu ana kadar eksik, hatalı yapılan tüm çalışmaların düzeltilmesi için de çalışılmaktadır” ifadelerini kullanmıştı.

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Ongun, İBB Ulaşım Daire Başkanı’nın açıklama yapma talebinin TRT Haber muhabirince kabul edilmediğini de sözlerine ekledi.