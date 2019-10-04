Diken

Yaramazlara biraz batar!

İBB sözcüsü: Altunizade metrobüs durağında yoğunluk üç günde yüzde 80 azalmıştır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) sözcüsü Murat Ongun, “Altunizade metrobüs durağında alınan bazı önlemlerle yoğunluk 3 günde yüzde 80 azalmıştır” dedi.

İBB, salı günü Altunizade durağında yaşandığı bildirilen ancak kent genelinde de gözlenen metrobüs sıkışıklığına dair her metrobüs seferi için Söğütlüçeşme’den üç boş metrobüsün Altunizade durağına gönderileceğini açıklamıştı.

Reklam

Ongun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu haberi bazı televizyon ve gazetelerde göremeyebilirsiniz. Altunizade metrobüs durağında alınan bazı önlemlerle yoğunluk üç günde yüzde 80 azalmıştır. Uzun yıllardır kronik hale gelen noktalara kalıcı çözümler için müdahaleler devam edecek” diye konuştu.

Dün de açıklamalarda bulunan Ongun, gün boyu üstgeçitten yayın yapan TRT’nin, maaşlı sosyal medya trolleriyle aynı seviyesizliğe geldiğini söyleyerek, “Metro ve metrobüslerin hizmet yoğunluğu ve kalitesi kısa sürede arttırılmıştır. Şu ana kadar eksik, hatalı yapılan tüm çalışmaların düzeltilmesi için de çalışılmaktadır” ifadelerini kullanmıştı.

Reklam

Ongun, İBB Ulaşım Daire Başkanı’nın açıklama yapma talebinin TRT Haber muhabirince kabul edilmediğini de sözlerine ekledi.

Altunizade’de durum aynı: Metrobüs yoğunluğu bugün de devam etti

İBB’den metrobüs sıkışıklığına dair açıklama: Ek metrobüs göndereceğiz

İstanbul’da yine metrobüs yoğunluğu: Altunizade’de halk durağa bile giremedi

SON HABERLER

Saraçhane’de 100 gün

İstanbul’un yerel yönetiminin patronu olmak için aday olduğunda kent halkının sadece yüzde 16’sı onu tanıyordu. İki seçim geçirdi. 23 Haziran’daki ikinci seçimde rakibi Binali Yıldırım’a 806 bin fark attı. Binlerce kişinin Saraçhane’yi doldurduğu 27 Haziran’da ceketi çıkarıp göreve başladı. İBB’nin CHP’li başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugün, Saraçhane’deki 100’üncü günü…

Kılıçdaroğlu’ndan ‘başörtüsü’ özeleştirisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bizim de çok kabahatimiz, kusurumuz var. Bir başörtüsünü Türkiye’nin en temel meselesi haline getirdik. O kız çocuğumuz üniversiteye gidiyor mu, imkanını sağlıyor muyuz? Derdin o olmalı. Çocuklarımız okumalı, bilimi öğrenmeli ve hayatı sorgulamalı” dedi.

Karamürsel adliyesi önünde ‘cinsel istismar’ protestosu

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, 16 yaşındaki R.G.’nin, alkol ve uyuşturucu verildikten sonra cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan yedi kişi adliyeye sevk edildi. Olaya tepki gösteren vatandaşların adliye önünde toplanması üzerine polis ekipleri, adliyenin önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Avcılar’da depremde hasar gören iki okulda daha ders yapılmayacak

İstanbul’da geçen hafta meydana gelen 5.8’lik depremin ardından Avcılar’da iki okul binası riskli bulunarak eğitim ve öğretime kapatıldı. Bugün için tatil kararı alınan iki okulun öğrencilerinin pazartesi günü hangi okula gidecekleri velilere bildirilecek.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...