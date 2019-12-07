İBB şirketi Medya AŞ, 21 milyon liralık reklam işini Ensar yöneticisine devretmiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2018 yılındaki yolcu durakları ve reklam işi ihalesini alan İBB şirketi Medya AŞ’nin işi Ensar Vakfı ve Türken Vakfı’nın yönetiminde bulunan Halil İbrahim Bacacı’ya ait PANOUT Reklam AŞ’ye devrettiği ortaya çıktı.

İstanbul büyükşehir belediyesi

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre İBB otobüs hatlarındaki 5 bin durağın modernize edilmesi ve içindeki reklam alanlarının intifa hakkının verilmesi için 20 yıl süreli 18 Nisan 2018 tarihinde ihaleye çıktı. İhaleyi İBB şirketi Medya AŞ 21 milyon artı KDV bedelle aldı. 9 Mayıs 2038 tarihine kadar sözleşme imzalandı. Medya AŞ’nin bu işi PANOUT Reklam AŞ’ye brüt satışların yüzde 22.5’i artı KDV bedelle devretti. Devir sözleşmesine, “Hiçbir suretle 22 milyon 500 bin lira artı KDV altına düşemez” notu eklendi.

Reklam

Medya AŞ’nin ihalenin iptali için fesih işlemlerini başlattığı belirtti.