İBB şirketi İGDAŞ’a soruşturma: Gerekçe 40-45 günlük fatura kesilmesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin doğalgaz şirketi İGDAŞ’a fatura soruşturması başlattı.

Soruşturmaya gerekçe olarak İGDAŞ’ın vatandaşlara 40-45 günlük fatura kesmesi gösterildi.

Reklam

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, İstanbul’da abonelerin şikayetleri üzerine doğalgaz faturalarının incelendiğini belirterek, “Mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. Derhal soruşturma başlattık, gerekeni yapacağız” dedi.

Yılmaz, yönetmeliğe göre abonelere kesilecek faturaların kapsamının ortalama 25 günden az, 35 günden fazla olmaması gerektiğini söyledi.

Yılmaz şunları kaydetti: “Sayaçların okunma süreleri belli. Bütün şirketler de ona göre sorumluluklarını bilecek, titizlikle görev yapacak. Sayaçları okurken, faturaları düzenlerken tüketicinin kafasında soru işareti oluşturursanız, vatandaşı mağdur ederseniz el birliğiyle bugünlere getirdiğimiz koskoca bir sektöre zarar verirsiniz. EPDK olarak bu konuda çok hassasız.

Reklam

Özel şirket olsun, belediye iştiraki olsun bizim için farklı değil. İçinden geçtiğimiz bu süreçte vatandaşlarımızın mağdur edilmesine, sektörümüze halel gelmesine asla müsaade etmeyiz. Vatandaşımız rahat olsun, bize güvensin. Onlara bir cep telefonu, bir mail kadar yakınız. Faturalarla şüphesi olan kurumumuzun internet sitesi üzerinden bize başvursun. Şikayetleri tek tek inceliyor ve gerekli adımları atıyoruz. İGDAŞ soruşturması sonucunda da kurulumuz mevzuata aykırılığı sabit görürse gerekli yaptırımları uygulayacağız.”