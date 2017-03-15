İBB şikayetçi oldu, valilik ‘son kez’ uyardı: Deplasman yasağı yeniden gündeme gelebilir 

Beşiktaş’la Galatasaray arasında 26 Eylül 2016’da Vodafone Arena’da oynanan derbiyle yaklaşık beş yıl sonra kaldırılan deplasman yasağı yeniden gündemde.

Fanatik’ten Yusuf Dursun’un haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), derbilerde deplasman taraftarlarına tahsis edilen otobüslere verilen hasar nedeniyle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan şikayetçi oldu.

İstanbul İl Güvenlik Kurulu’nun son toplantısında bu şikayeti kulüplere ‘son kez’ ileten valilik, bu durumun bir kez daha tekrarlanması durumunda deplasman yasağının yeniden gündeme geleceği uyarısında bulundu.