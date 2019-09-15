İBB şehir hatları yarın kış tarifesine geçiyor: Adalara 24 saat kesintisiz sefer

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan açıklamaya göre 16 Eylül Pazartesi günü şehir hatları kış tarifesi kapsamında Bostancı-Adalar vapur seferleri hafta içi ve hafta sonu 24 saat kesintisiz hizmet verecek.

Fotoğraf: sehirhatlari.istanbul

16 Eylül 2019 Pazartesi başlayıp 31 Mayıs 2020’de sona erecek kış tarifesi kapsamında İstanbul–Adalar arası ring sefer uygulamasının güçlendiriliyor.

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İstanbul-Adalar arası ring seferler 43’e yükseltildi

İBB’nin açıklamasında Adaların ulaşım sorunlarının ele alındığı ‘Adalar Ulaşım Çalıştayı’nda alınan karar doğrultusunda İstanbul-Adalar arasındaki ring seferlerinin 43’e yükseltildiği belirtildi.

Yeni uygulamayla birlikte Büyükada’dan gece 00:00’da hareket eden vapur 01.10’da Bostancı İskelesi’ne yanaşacak. 02:00’da Bostancı’dan kalkan vapur ise sırasıyla Kınalıada, Burgazada, Heybeliada’ya uğrayıp 03:10’da Büyükada İskelesine ulaşacak.

Bu ring sefer 03:45’te Bostancı’ya devam ederek 04:30 Bostancı, 04:55 Kınalı, 05:10 Burgaz, 05:25 Heybeliada, 05:40’ta Büyükada’ya ulaşarak gece seferini tamamlamış olacak.

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Geçen seneye göre yolcu sayısında yüzde 11 artış

Şehir hatlarının bu seneki 3,5 aylık yaz dönemindeki yolcu sayısında 2018 yazına göre yüzde 11 oranında artış görüldü. İBB şehir hatları yaz sezonunda 13 milyon 213 bin yolcuya hizmet verdi.