İBB: Şehir hastanesine metro için 1.5 milyar lira gerekiyor; bakanın sözleri yanıltıcı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, yapımı süren şehir hastanesine de bağlanacak Başakşehir-Kayaşehir metro hattı projesi için 1.5 milyar lira kaynak gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: İBB

Ongun, Twitter’daki açıklamasında, metro projesinin yapımının 2017’de başladığını, finansman bulunmadan ihaleye çıkıldığı için Ekim 2018’den bu yana durduğunu ve bugüne kadar sadece yüzde 9’unun tamamlandığını söyledi.

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İBB sözcüsü, Başakşehir’de yapımı süren şehir hastanesinin bu sene planlanan açılışı nedeniyle Nisan 2019’da hastane önündeki istasyon için kazı çalışmalarının tekrar başladığını, ancak finansal yetersizlik nedeniyle bir önceki yönetim tarafından inşaata devam edilemediğini ifade etti. Buna göre, projede sadece bir istasyonun yüzde 25’i yapıldı.

‘Yanıltıcı bilgi’

Ongun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın söz konusu projenin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimince durdurulduğu yönündeki iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Kamuoyuna üstelik bir Bakan tarafından yanıltıcı bilgi verilmesinin arkasındaki motivasyon düşündürücüdür. Kamuoyunu sağlıklı ve şeffaf bir şekilde bilgilendirme gayretimiz devam edecektir” dedi.

İmamoğlu kredi bulmuştu

Kamu bankalarından kaynak edinmekte zorlandığını ifade eden İmamoğlu, belediyenin projeleri için finansman arayışına girişerek, Almanya, Fransa ve Britanya’da banka ve finans çevreleriyle temaslarda bulunmuş, bu sayede önceki yönetim döneminde durmuş olan bazı projelerde çalışmalar yeniden başlamıştı.