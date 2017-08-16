İBB raporu: İstanbul’da 2100’de yaz sıcaklığı altı derece artacak

İstanbul büyükşehir belediyesinin (İBB) hazırladığı ‘İklim Değişikliği Eylem Planı’ raporuna göre, 2100 yılında İstanbul’da yazlar bugünkünden altı derece daha sıcak olacak.



Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre akademisyen ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği raporda, “Yüzyılın sonu için temmuz ayında altı derece artış olacak” dendi.

‘Kentleşme, sıcaklıkta logaritmik yükselişe sebep olmaktadır’

Raporda şu bilgilere yer verildi: “Genel itibarıyla kentleşme sıcaklıkta logaritmik bir yükselişe sebep olmaktadır. 1950’ler ile 2000’ler arası gözlenen yıllık sıcaklık artışının yaklaşık bir-iki derecelik kısmının kent ısı adası etkisinden kaynaklandığı görülmektedir. Gözlemler kentleşmenin ilk zamanlar sıcaklığı daha hızlı artırdığına, ilerleyen zamanlarda ise artış hızının azaldığına işaret etmektedir. Kentleşmeden dolayı Göztepe gibi yerleşim alanlarındaki sıcaklık artışı halihazırda 1.2 derece civarında olup, bu artışın 2030’larda 1.5 dereceyi, 2050’lerde ise 1.7 dereceyi aşacağı hesaplanmaktadır.”

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‘Kötümser senaryo’ya göre artışın hemen hemen doğrusal olacağı ve yüzyılın sonunda beş dereceyi bulacağının belirtildiği raporda, en iyimser durumda bile İstanbul’daki sıcaklık artışının bir derecenin üzerinde olacağı kaydedildi.

‘Serin geceler azalacak’

Rapora şöyle devam edildi: “2016-2035 dönemi sıcaklık artışı temmuz ayı için 1.5 derece civarında öngörülürken şubat ayı için bu değerin 0.9 derece gerçekleşmesi beklenmektedir. Yüzyılın ortası için sıcaklık artışı öngörüsü temmuz ayı için 3.2 derece, aralık ayı için 2.0 derece; yüzyılın sonu için temmuz ayı altı derece, aralık ayı ise dört derecenin hemen altında sıcaklık artışı olacak.”

Serin günlerin azalacağının öngörüldüğü raporda, serin geceler yüzdesinin 2016-2035 dönemine kadar yarı yarıya azalacağı ve azalmanın yüzyılın ortasına kadar devam edeceği belirtildi.

Raporda, yüzyılın son 20 yıllık döneminde, 1961-1990 normlarına göre serin gecelerin hemen hemen hiç yaşanmayacağı öngörülürken, sıcak gecelerin 2016-2035 döneminde yüzde 30 artacağı, yüzyılın sonunda ise 1961-1990 normlarına göre sıcak geceler tanımına giren günlerin tüm yılın yüzde 70’ini kapsayacağı aktarıldı.