İBB Pendik açıklarında üç yapay ‘spor adacığı’ oluşturacak

İstanbul büyükşehir belediyesi Pendik açıklarında toplam yüzölçümü 603 bin 500 metrekare olacak birbiriyle bağlantılı üç yapay adacık oluşturacak.

İHA’nın haberine göre, ‘Su Sporları Adası’ olarak adlandırılan proje, Pendik sahilinde marina ile tersane arasında hayata geçirilecek.

Adaların nasıl oluşturulacağına edileceğine dair bilgi verilmezken, toplam yüzölçümünün 603 bin 500 metrekare, toplam kıyı uzunluğunun ise 7 bin 460 metre olacağı belirtildi.

Aralarına köprüler inşa edilecek birbiriyle bağlantılı adalarda su sporu alanları, yelken, tekne turları, gezinti ve seyir terasları, dinlenme ve yemek alanları, parklar ve bisiklet parkurları gibi çok sayıda aktivite alanı yer alacak.

Adaya ulaşım için karayla arasında araç trafiğine kapalı bir asma köprü, yat ve çekek alanı, teleferik İstasyonu ve su taksi terminali inşa edilecek.

‘Su Sporları Adası da Pendik’i geleceğe taşıyacak’

1’nci ada

Yüzölçümü 372 bin metrekare olacak ada, su sporları merkezi olacak. Kumsalı bulunacak adaya su sporları kulübü, yüzme havuzu, rafting parkuru, deniz feneri ve kayıkhaneler inşa edilecek. Ayrıca geniş bir piknik alanı olacak. Bu adada yelken, rüzgar sörfü, kürek, rafting ve plaj voleybolu gibi pek çok spor yapılabilecek. Su sporları tesisi ise sutopu ve sualtı sporları, olimpik açık ve kapalı havuzlar, kürek ve sualtı hokeyi gibi çok sayıda su sporuna imkan verecek şekilde yapılacak.

2’nci ada

Aktivitelerin toplandığı adanın büyüklüğü 125 bin metrekare olacak. İçindeyse su spor sahaları, mini golf, paten parkı, tırmanma duvarları, basketbol, futbol ve tenis sahaları, tırmanma duvarı, yürüyüş ve bisiklet parkurları ve yeme içme alanları yer alacak.

3’üncü ada

106 bin metrekare büyüklüğündeki üçüncü adaysa ‘karşılama adası’ olarak planlandı. Adada karşılama çadırı, restoranlar, tekne kiralama, koşu ve bisiklet parkurları, iskeleler, gösteri alanları ve parklar bulunacak.

Adaların ortasında ise gezinti ve spor için korunaklı bir su alanı bulunacak. Burada elektrikli tekne kiralama, kürekle sandal sefası, su bisikleti ve pedallı araçlar, su kayağı, su akrobasi gösterileri, optimist ve yelken faaliyetleri, saltanat kayığı, gezi ve amfibik araçla gezinti yapılabilecek.

Pendik Belediyesi Başkanı Kenan Şahin, projenin Pendik’i ‘cazibe noktası’ haline getireceğini belirterek, “Kamu ve özel sektör yatırımlarını peş peşe ilçemize kazandırmanın gururu içindeyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin şehrimize inşa edeceği Su Sporları Adası da Pendik’i geleceğe taşıyacak önemli bir vizyon projedir” dedi.