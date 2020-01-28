İBB önündeki ‘Yaşam Nöbeti’ eylemi sona erdi

Hayvan hakkı savunucularının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasının önünde başlattığı ‘Yaşam Nöbeti’ eylemi sona erdi.

Fotoğraf: DHA

Adalar ilçesinde 105 atın ruam hastalığı nedeniyle öldürülerek gömülmesinin ardından bir grup, İBB’nin Fatih ilçesinin Saraçhane semtindeki ana binası önünde çadır kurarak eylem yapmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla da görüşen grup, atlı faytonların tamamının kaldırılmasını istemişti.

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Grup, 41’inci günde eylemlerinin sona erdiğini bugünkü basın açıklamasıyla duyurdu. Açıklamayı okuyan Derya Yener, eylemi İBB ve valilikle yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkması nedeniyle bitirdiklerini ifade etti.

Yener, “41 gün süren mücadelemiz sonucunda bugün artık umutla, neşeyle, inançla haykırıyoruz: Adalar’daki atlı fayton köleliği tarihe gömülüyor” ifadelerini kullandı.

Hayvanseverlerden Fundagül Özdem, eylem boyunca kullandıkları çadır, battaniye ve uyku tulumu gibi malzemeleri toplayarak depremzedelerin kullanımına sunulmak üzere Elazığ’a göndereceklerini söyledi.

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Adalar’da faytonlar ilk olarak üç aylığına durdurulmuş ancak daha sonra faytonlarda atların kullanılmayacağı duyurulmuştu. İBB, faytonculara plaka başına 300, at başına ise 4 bin lira ödeyecek. Ayrıca faytoncular, İBB tarafından işe alınacak. Adalar’da atlı faytonlar yerine elektrikli faytonlar kullanılacak.