Diken

Yaramazlara biraz batar!

İBB önündeki ‘Yaşam Nöbeti’ eylemi sona erdi

Hayvan hakkı savunucularının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasının önünde başlattığı ‘Yaşam Nöbeti’ eylemi sona erdi.

Fotoğraf: DHA

Adalar ilçesinde 105 atın ruam hastalığı nedeniyle öldürülerek gömülmesinin ardından bir grup, İBB’nin Fatih ilçesinin Saraçhane semtindeki ana binası önünde çadır kurarak eylem yapmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla da görüşen grup, atlı faytonların tamamının kaldırılmasını istemişti.

Reklam

Grup, 41’inci günde eylemlerinin sona erdiğini bugünkü basın açıklamasıyla duyurdu. Açıklamayı okuyan Derya Yener, eylemi İBB ve valilikle yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkması nedeniyle bitirdiklerini ifade etti.

Yener, “41 gün süren mücadelemiz sonucunda bugün artık umutla, neşeyle, inançla haykırıyoruz: Adalar’daki atlı fayton köleliği tarihe gömülüyor” ifadelerini kullandı.

Hayvanseverlerden Fundagül Özdem, eylem boyunca kullandıkları çadır, battaniye ve uyku tulumu gibi malzemeleri toplayarak depremzedelerin kullanımına sunulmak üzere Elazığ’a göndereceklerini söyledi.

Reklam

Adalar’da faytonlar ilk olarak üç aylığına durdurulmuş ancak daha sonra faytonlarda atların kullanılmayacağı duyurulmuştu. İBB, faytonculara plaka başına 300, at başına ise 4 bin lira ödeyecek. Ayrıca faytoncular, İBB tarafından işe alınacak. Adalar’da atlı faytonlar yerine elektrikli faytonlar kullanılacak.

Büyükada’da fayton temizliği: 25 ton atık çıkarıldı

Faytoncular Odası başkanı: İBB, Adalar’daki faytoncuları işe alacak

Adalar’daki faytonlar artık İBB’nin: Fayton plakası bedeli 83 milyona çıktı

İBB, Adalar’daki faytonları 70 milyon liraya satın alacak

İmamoğlu, eylemci grupla görüştü: İBB, Adalar’daki sorunu tamamen çözecek

Büyükada’daki faytoncular açlık grevi kararı aldı, ‘Atları salarız’ dedi

Adalar’da faytonlar üç ay süreyle durduruldu

Büyükada’da fayton alanı boşaltıldı, belediye temizledi

Abant Tabiat Parkı’nda ruam hastalığı: Sekiz at karantinaya alındı

Büyükada’daki atlar için İBB önünde çadır nöbeti

Büyükada’da 81 at ‘hastalık nedeniyle’ öldürülerek gömüldü

Adalar’da ‘fayton bilançosu’: 2019’da 170 at öldü

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...