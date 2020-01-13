İBB Meclisi’nin 1’inci başkan vekili Gümüşdağ görevi bıraktı

Süper Lig’de mücadele eden Başakşehir’in de başkanı olan İBB Meclis 1’inci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, belediyedeki görevini bırakacağını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

İBB Meclisi’nin ocak ayı ilk toplantısı, bugün Fatih Saraçhane’deki belediye binasında yapıldı. Toplantıya Gümüşdağ başkanlık etti.

Reklam

Gümüşdağ, toplantının ardından 17 Ocak’ta görevini bırakacağını belirterek “Bu şerefli mecliste 15 Temmuz şehit ve gazilerimiz var. Bu gazi meclistee 16 yıl meclis başkanlığını yapmak bana nasip oldu” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve kendi ailesine teşekkür eden Gümüşdağ, 17 Ocak’tan itibaren meclis üyesi sıfatını taşıyacağını dile getirdi.

Gümüşdağ’ın istifasının ardından şubat ayındaki toplantıda yerine yeni bir isim seçilecek.

Reklam

CHP ve İYİ Parti’den ibadethane teklifi

Öte yandan CHP ve İYİ Parti’nin, kentteki 92 cemevinin ibadethane statüsüne alınmasına ilişkin ortak teklifi oy birliğiyle kabul edilerek gündeme alındı. Gündem maddesi Hukuk Komisyonu’na havale edildi.

Faytonlar satın alınacak

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün, Adalar’da toplu taşımacılıkta kullanılan at ve araçları ile tescilli fayton plakalarının satın alınmasıyla ilgili teklifi komisyonlarda görüşülmek üzere kabul edildi.

Toplam 156 maddenin görüşüldüğü meclis toplantısı perşembe günü devam edecek.