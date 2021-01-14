İBB Meclisi’nden 142 Halk Ekmek büfesine onay

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 142 yeni Halk Ekmek büfesine belirli şartlar getirerek onay verdi.

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirilen ve Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul’un başkanlık yaptığı oturumda CHP Grubunun 142 Halk Ekmek büfesi için talep ettiği yer tahsisi görüşüldü.

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Gündem maddesi görüşülürken mecliste söz alan Hukuk Komisyonu Başkanı AKP’li Muhammet Kaynar, ikinci dereceye kadar şehit yakınlarına, gazilere, yüzde 40 üzeri raporu olan engellilere verilmesi ve devir yasağı konulması şartıyla büfelere izin vereceklerini belirtti.

Kaynar, ayrıca büfelerde İstanbul Halk Ekmek A.Ş, Hamidiye A.Ş ve Belbim A.Ş tarafından üretilen ürünler dışında ürün satışı yapılmaması ve Halk Ekmek’in İstanbul halkı için daha ulaşılabilir olmasının sağlanması amacıyla talep eden tüm bakkallara Halk Ekmek satış yetkisi verilmesini talep ettiklerini kaydetti.

Kaynar, 142 büfenin, talep edilen tüm noktalara konulmasını kabul ettiklerini aktardı.

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CHP Grubu kadınların, İYİ Parti Grubu ise dar gelirli aileler, dul ve yetimlerin de bu kategoriye alınmasını talep etti.

Yapılan müzakerelerin ardından ‘dul ve yetimler’ ibaresi de maddeye eklendi.