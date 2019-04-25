İBB Meclisi’nde bu sefer de İstanbulkart tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde AKP ile CHP’liler arasında, öğrenci İstanbulkart’ına yapılacak indirim konusunda tartışma yaşandı.

Fotoğraf: DHA

Meclis, bugün CHP’li belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığında Fatih ilçesindeki Saraçhane hizmet binasında üçüncü kez toplandı. Meclisin gündeminde, aylık 85 lira olan öğrenci kartına yapılacak olan indirim vardı.

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İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış’ın geçen yıla dair işletme raporunu sunmasının ardından AKP adına Ahmet Hamdi Gürbüz söz alarak, CHP’nin kampanya sürecinde 85 liralık ücretin 50 liraya düşürüleceği yönünde vaatte bulunduğunu anımsattı.

“İktisat ve hesap bilmediğiniz için seçim döneminde böyle kampanyaları çıkıp anlatıyorsunuz” diyen AKP’li sözcü, AKP olarak sürecin takipçisi olunacağını dile getirdi.

Gürbüz, bir de öneri sundu: “Hatta biz AK Parti grubu olarak, sayın başkanımızın verdiği sözü, 50 lira değil, önümüzdeki mecliste 40 lira olarak getireceğiz. Hadi yapın da görelim. Biz iktidarız ve neden yapmadık… Bütün bu yapılanların bir bedeli vardır. Biz İstanbul halkına 40 liraya İstanbulkart vermesini bilmiyor muyuz? Hadi sözünüzü yerine getirin de görelim.”

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CHP grubu adına söz alan Mesut Kösedağ ise İmamoğlu’nun verdiği sözleri yerine getirmesi konusunda kimsenin şüphesinin olmamasını istedi.

Başkan Ekrem İmamoğlu ise şunları söyledi: “Ben hesabı kitabı iyi bilirim. Hiç endişeniz olmasın Ahmet Hamdi bey. Biz bunu 50 lira diye söylerken, sizin 40 lira teklifinizi de çok nüktedan bulduk. Neyse, orta yolu buluruz. Yeter ki gençler, kadınlar gençler faydalansın.”