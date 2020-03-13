İBB Meclisi, tiyatrocuların işe dönmesini kabul etmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Şehir Tiyatroları’nda sözleşmesi feshedilen tiyatrocuların kuruma dönmesi talebini kabul etmedi.

Fotoğraf: Oyuncular Sendikası

Şehir Tiyatroları bünyesinde taşeron olarak çalışan 20 oyuncu, 2017’de ‘performans yetersizliği’ nedeniyle ihraç edilmişti. Aralarında bir koreograf, bir müzisyen, bir dramaturgun ve bir grup oyuncunun da bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları çalışanları açtığı işe iade davalarını kazanmış olsa da rol ve görev verilmemişti. Oyuncular, CHP’nin belediyeyi kazanmasıyla kendilerine görev verilmeye başlandığını ifade etmişti.

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DHA’nın haberine göre, İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün teklifi üzerine hazırlanan ‘sözleşmeli (sanatçı) personelin açıktan tekrar ataması ve vize işlemleri talebi’, 6 Mart’ta meclisin gündemine havale edilmişti.

AKP’nin teklife ilişkin hazırladığı komisyon raporunda ise ‘2013, 2014 ve 2019 yıllarında kendi istekleriyle emekliye ayrılan ve kuruma dönmek isteyen’ oyuncuların atama talebi uygun görülmedi. CHP ise rapora şerh düştü.

Tiyatrocuların dönüş talebi, bugün İBB Meclisi’nde görüşüldü. Mecliste, AKP’nin hazırladığı rapor oybirliğiyle kabul edildi.

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Dönmek isteyen tiyatro personel ise şöyle: Yönetmen Ragıp Yavuz, oyuncular; Levent Üzümcü, Cem Baza, Elvan Boran, Ceren Hacımuratoğlu, Pervin Bağdat, Ümit Bülent Dinçer, Irmak Örnek, Ahmet Gürkan Başbuğ, Çimen Baturalp, Özgür Efe Özyeşilpınar, Yasemin Güvenç, müzisyen; Burçak Çöllü, Aydın Yıldız, özel efekt uzmanı Gökçe Selim.