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Yaramazlara biraz batar!

İBB Meclisi, İSKİ’nin ‘suya zam’ teklifini reddetti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İSKİ’nin su fiyatlarında yüzde 20’lik zam teklifini reddetti.

İSKİ, 2020 için hazırladığı bütçesinde suya yüzde 20 zam öngörmüştü.

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Zam teklifi ve kurumun bütçesi, bugün İBB Meclisi’nde görüşüldü.

İSKİ tarafından hazırlanan 7 milyar 776 milyon 456 bin liralık 2020 bütçesi oybirliğiyle kabul edildi. İSKİ’nin geçen yılki bütçesi 8 milyar 501 milyon 502 bin liraydı.

Zamma ret

Meclisin bir diğer gündemi de su zammıydı.

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Konut-1 Kademesi (10 metreküpe kadar) için metreküp su fiyatı 4.80 lira, Konut-2 Kademesi (11-20 metreküp) için 7,20 lira, Konut-3 Kademesi (21 metreküpten fazla) için de 10,80 lira teklif edilmişti.

CHP grubu, görüşme sırasında yeni bir teklif sunarak, Konut-1 tarifesine yapılmak istenen yüzde 20 zammı geri çekti. Diğer kademedeki konut su fiyatlarını ise 7,20 ve 12,60 TL olmasını teklif etti.

Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran AKP-MHP’nin oylarıyla, uygulanmakta olan su tarifesi yürürlükte kaldı. 

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