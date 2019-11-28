İBB Meclisi, İSKİ’nin ‘suya zam’ teklifini reddetti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İSKİ’nin su fiyatlarında yüzde 20’lik zam teklifini reddetti.

İSKİ, 2020 için hazırladığı bütçesinde suya yüzde 20 zam öngörmüştü.

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Zam teklifi ve kurumun bütçesi, bugün İBB Meclisi’nde görüşüldü.

İSKİ tarafından hazırlanan 7 milyar 776 milyon 456 bin liralık 2020 bütçesi oybirliğiyle kabul edildi. İSKİ’nin geçen yılki bütçesi 8 milyar 501 milyon 502 bin liraydı.

Zamma ret

Meclisin bir diğer gündemi de su zammıydı.

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Konut-1 Kademesi (10 metreküpe kadar) için metreküp su fiyatı 4.80 lira, Konut-2 Kademesi (11-20 metreküp) için 7,20 lira, Konut-3 Kademesi (21 metreküpten fazla) için de 10,80 lira teklif edilmişti.

CHP grubu, görüşme sırasında yeni bir teklif sunarak, Konut-1 tarifesine yapılmak istenen yüzde 20 zammı geri çekti. Diğer kademedeki konut su fiyatlarını ise 7,20 ve 12,60 TL olmasını teklif etti.

Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran AKP-MHP’nin oylarıyla, uygulanmakta olan su tarifesi yürürlükte kaldı.