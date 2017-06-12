İBB Meclis üyesinin önerisi: Suada’ya cami yapalım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beşiktaş Belediyesi’nin bağımsız meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi, kısa süre önce üzerindeki yapıların yıkıldığı Suada’ya cami yapılması teklifinde bulundu.

İBB’nin haziran ayı toplantısında konuian Sipahi, Malezya’daki Kristal Cami ile Suudi Arabistan’daki Yüzen Cami’yi örnek gösterdi.

“Gelin bütün dünyanın gözü olan İstanbul’umuzun incisi boğaza bir mabet inşa edelim” diyen Sipahi, ‘şehrin en yüksek tepesi Çamlıca’ya simge haline gelecek bir cami inşa edildiğini ancak boğazın ortasında Kız Kulesi’nden başka bir simge yapı olmadığını’ söyledi.

Kulenin de cumhuriyet ya da imparatorluk dönemlerinde yapılmadığını aktaran Sipahi, şu öneride bulundu: “Artık boğaza milli bir yapı yapma zamanı geldi. Gelin önce boğazın ortasında bulunan Suada’ya bir cami inşa edelim, ardından da o camide verilecek ilmi eğitimle, sosyal faaliyetlerle, kültürel alanlarla çocuklarımızın, gençlerimizin ve de büyüklerimizin vakitlerini geçirebilecekleri bir çekim alanı imar edelim.”

Sipahi, üç parselden oluşan adanın iki parselinin Maliye’ye, birinin de özel mülkiyete ait olduğunu belirterek arazinin İBB’ye devredilip plan değişikliği yapılmasını, caminin mimarisi için de uluslararası yarışma açılmasını istedi.

Sipahi’nin önerisi başkanlık makamına gönderildi.