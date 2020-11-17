İBB, kültür merkezi, spor tesisi ve müzelerini kapama kararı aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Covid-19 salgınına ilişkin yeni önlemler aldı.

Fotoğraf: AA

İBB’nin yazılı açıklamasında, bilim insanlarının salgının etkisinin nisan-mart dönemini geçtiğini söylediği, vaka-ölüm sayılarının yarısının İstanbul’da bulunduğu anımsatıldı.

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Açıklamaya göre, İBB’nin Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerisiyle, kentte alınan yeni önlemler şöyle:

* Kayıt dönemi süren ve yakında yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ertelenmiştir. Online kurslar ise belirli alanlarda sürdürülecektir.

* Bilimsel veriler bulaşın hızlı yayıldığı alanlar olarak spor salonlarını ve havuzları işaret etmektedir. Bu vesileyle, İBB’ye ait olan ve Spor A.Ş iştirakimizde işletilen tesislerin kapatılmasına karar verilmiştir.

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* Kültür merkezleri de kapalı kalmaya devam edecektir.

* Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatlarının online olarak icra edilmesine karar verilmiştir.

* İBB’ye ait açık hava kapsamına girmeyen tüm müzelerin kapatılmasına karar verilmiştir.

2 bin kişi pozitif

Açıklamada, bugüne kadar 2 bin belediye personelinin testinin pozitif çıktığı belirtilirken, 1322 personelin de karantinada bulunduğu kaydedildi.

İBB, vaka tespit uygulamasını da şu sözlerle eleştirdi: “Hasta tespitleri ve karantina süreçleri ile ilgili prosedürler zaman almaktadır. Mesela hastalıkla ilgili belirti göstermeyen personeller ancak rutin uygulanan testlerle tespit edilmekte, bu da halka hizmet sunan personellerin tespit edilene kadar, bulaşı yaygınlaştırma riskini ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı genelgesinde çalışması uygun bulunmayan personelleri de ilave ettiğimiz zaman ciddi bir işgücü kaybı yaşandığı gözler önündedir.

Hükümetimizin, salgınla mücadele kapsamında atacağı ek adımlarla paralel olarak, kapanmanın boyutları daha da genişleyebilecektir. Bu kapsamda, sürdürülmesi gereklilik olan belediyeye ait tüm diğer işlemler rutin faaliyetlerine devam edecektir.”