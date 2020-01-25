İBB konserlerinden 2 milyon liraya yakın kazanmışlar

İktidara yakınlığıyla bilinen Yusuf Güney, Yavuz Bingöl, Mustafa Yıldızdoğan ve Alişan adlı şarkıcıların İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) düzenlediği ve büyük çoğunluğu 31 Mart 2019’daki yerel seçimler öncesine denk gelen konserlerden 1 milyon 830 bin lira kazandığı belirtildi.

Birgün’den İsmail Sarı’nın haberine göre İBB’nin AKP’li belediye başkanı tarafından yönetildiği dönemde iktidara yakınlık gösteren şarkıcıların konserleri için yüz binlerce lira harcadı.

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Buna göre, İBB, 31 Mart seçimlerine bir ay kala MHP’li kimliğiyle öne çıkan Mustafa Yıldızdoğan’a dört konser verdirdi. İBB, MHP’nin seçim şarkılarını da yapan Yıldızdoğan’a, 2 Mart tarihindeki konseri için 100 bin lira, 12 Mart’taki konseri için 55 bin lira ve 24 Mart’taki konseri için de 55 bin lira olmak üzere üç konser için toplam 210 bin lira verdi.

İBB, Yusuf Güney’e bir yılda toplam dokuz konser verdirerek 190 bin lira ödeme yaptı.

İBB’nin Yavuz Bingöl’e de iki yılda 13 konser verdirdiği de kaydedildi. Bingöl’ün konserleri için Kirli Kedi Organizasyon Şirketi’ne sadece 2016 yılındaki altı konser için toplam 600 bin lira ödeme yapıldı. Bingöl’ün 2017’deki yedi konseri karşılığı 770 bin lira ödenen şirkete iki yılda ödenen toplam tutar 1 milyon 370 bin lira oldu.

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Alişan’a ise 3 Eylül 2018 tarihinde Yaz Neşesi Etkinlikleri kapsamında düzenlediği konser için 45 bin lira ödenirken 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala 22 Mart 2018 tarihindeki konseri için 15 bin lira ödeme yapıldı.