İBB: Kentte 130 bin metrekarelik alan dezenfekte edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sokağa çıkma yasağı devam ederken, meydan ve caddeleri dezenfekte etti.

Fotoğraflar: DHA

İBB’nin yazılı açıklamasına göre, Taksim, Eminönü ve Kadıköy meydanları ile İstiklal ve Bağdat caddeleri dahil 130 bin metre karelik alan, 168 personel ve 21 araçla temizlendi.

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Temizlenen yerler arasında, meydan, durak, alt geçit, park, cadde, bulvar, hastane önü ve resmi kurumlar yer aldı.

Açıklamada, ‘dezenfektasyon sırasında, insan ve çevre sağlığına bir zararı olamayan, mikrop ve virüsleri yok eden, antiviral özelliğe sahip, aktif yüzey temizlik ürünleri’nin kullanıldığı belirtildi.

İstanbul dahil 31 kentte dün ve bugün sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.