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Yaramazlara biraz batar!

İBB, ‘Kanal İstanbul’un zararları’nı oyunla anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Kanal İstanbul’un zararlarına dikkat çekmek için Twitter hesabından bir video yayınladı.

Kanal İstanbul projesinin animasyon halinde anlatıldığı videoda, projenin yapılması halinde yaşanacaklara dikkat çekiliyor.

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Projeye her ilerleme kaydedildiğinde, “İşsizlik artıyor” ve “Tarım alanları yok oluyor” gibi uyarılar çıkıyor.

Karadeniz ve Marmara Denizi’ni birbirine bağlayacak yapay su yolu projesinin bu yıl içinde ihalesinin yapılması planlanıyor.

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