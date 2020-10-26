İBB itiraz etmişti: Danıştay gar ihalelerini iptal etti

Danıştay, TCDD tarafından İstanbul’daki Haydarpaşa ile Sirkeci gar alanlarının kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılması amacıyla kiraya verilmesine ilişkin düzenlenen ihalede, Bölge İdare Mahkemesi’nin kararını bozdu ve ihaleyi iptal etti.

Fotoğraf: DHA

4 Ekim 2019’deki ihaleye İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketleri Kültür AŞ, İSBAK, Metro İstanbul ve Medya AŞ’den oluşan konsorsiyum da katılmış, ancak konsorsiyum ‘teknik hatalar nedeniyle’ ihaleden elenmişti. Kazanan Hezarfen Danışmalık Limited Şirketi olmuştu.

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İBB ihaleye itiraz etmiş, ancak yerel mahkeme ihaleyi hukuka uygun bulmuştu. Karar Danıştay’a taşınmıştı.

İBB’nin itirazını dikkate alan Danıştay 13. Dairesi, İBB iştiraklerinin ihalede değerlendirilme dışı bırakılmasının rekabeti daraltan ve eşit yarışma şartlarını ihlal eden bir uygulama olduğunu vurguladı.

Kararda şunlar kaydedildi: “İBB’nin ortak girişim tarafından ihaleye teklif verilmesi hâlinde, her bir ortak tarafından 4 milyon TL tutarında iş deneyim belgesi (ihaleye teklif veren ortak girişim dört şirketten oluştuğundan toplam 16 milyon TL iş deneyim belgesi) istenilmesinin rekabeti daraltan ve eşit yarışma şartlarını ihlal eden bir düzenleme olduğu sonucuna varıldığı.”

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Kararda şöyle devam edildi: “Davacı şirketlerin oluşturduğu ortak girişim tarafından verilen teklifin, bu şartı sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması üzerine ihalede, geçerli tek teklifin kaldığı ve ihalenin de tek teklif üzerinden sonuçlandırıldığı görülmüştür. Bu itibarla, dava konusu ihalede hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.”