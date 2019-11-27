İBB iştiraki Medya A.Ş.’den kovulan iki çalışan işe iade davasını kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Medya A.Ş.’de iş akitleri feshedilen iki işçinin açtığı davada, işe iade kararı verildi.
İstanbul 35. İş Mahkemesi’ndeki duruşmaya, davacı Samet Baştekin’in avukatı ve davalılar İBB ve Dijital Medya A.Ş.’nin avukatları katıldı.
Davacının avukatı, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.
Davalı Medya A.Ş.’nin avukatı, tanık bildirmek için süre istediklerini, ayrıca fesih şartlarının oluştuğu hususunda bilirkişi deliline başvurmak istediklerini söyledi.
Hakim, tanık dinletme talebi ve dosyadaki deliller hukuki değerlendirme gerektirdiğinden bilirkişi incelemesi talebinin reddine karar verdi.
Hakim, davanın kabulüne, davalı İBB tarafından yapılan feshin geçersizliğine, davacının Dijital Medya A.Ş.’deki işe iadesine hükmetti.