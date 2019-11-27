İBB iştiraki Medya A.Ş.’den kovulan iki çalışan işe iade davasını kazandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), dün İstanbul’un Taksim Meydanı’nda eylem yapan kadınlara polis tarafından yapılan müdahaleye ilişkin, ‘marjinal gruplar ve LGBTİ’nin de yer aldığı’ 50 kişilik grubun ikazlara rağmen alandan ayrılmaması üzerine müdahalede bulunulduğunu açıkladı.