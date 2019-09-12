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Yaramazlara biraz batar!

İBB indirimli toplu ulaşımın kapsamını genişletti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde alınan kararla indirimli ulaşım kartlarının kapsamı genişletildi. Karara göre liseden mezun olup üniversite sınavına girmiş ancak hiçbir bölüme yerleşememiş öğrenciler indirimli kartlarını bir yıl daha kullanabilecek. Ayrıca toplu ulaşımada öğretmenlere uygulanan indirimden ücretli öğretmenler de yararlanacak.

Fotoğraf: ibb.gov.tr (arşiv)

İBB Meclis’inde geçen aylarda AKP ve MHP’lilerin oylarıyla reddedilen CHP’nin önerisi ‘uyuşturucuyla mücadele komisyonunun kurulması’ teklifi bu oturumda kabul edildi.

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Mecliste Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın adının ‘Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Daire Başkanlığı’ olarak değiştirilmesi teklifi de oybirliğiyle kabul edilirken, bu başkanlığa bağlı bir de ‘Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Müdürlüğü’ kurulması kararlaştırıldı.

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