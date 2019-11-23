İBB, imar müdürünü değiştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar Müdürlüğü’ne yani atama yapıldı.

Fotoğraf: DHA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, görev gelmesinin beşinci ayında imar müdürünü değiştirdi. Yeni müdür şehir plancısı Ramazan Gülten oldu.

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Gülten, TMMOB Şehir Plancıları Odası üyesi. Eski müdür Yunus Emre Küçük, 2014’ten beri görevdeydi.

1982 doğumlu Gülten, 2006’da Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu.

Üsküdar Belediyesi’nde 2007-2008, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde de 2009-2017 yıllarında şehir plancısı olarak çalışan Gülten, 2017-2019 yıllarında Çanakkale’deki Kepez Belediyesi’nde İmar ve Şehircilik müdürü olarak görev yaptı.

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2012 yılından itibaren TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu’nda çeşitli görevlerde bulunan Gülten, 2018 yılında Çanakkale il Temsilcisi olarak görev yaptı.