İBB: İki kat daha fazla yolcu taşıyan yerli metrobüs alımı için çalışma başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metrobüs hatlarındaki yoğunluğu azaltmak için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Twitter’da paylaşılan bu fotoğrafın, bugün Zincirlikuyu durağında çekildiği belirtildi.

Her gün yüz binlerce kişinin kullandığı metrobüs hattındaki yoğunluk, sabah ve akşam işe gidiş-çıkış saatlerinde pik noktasına ulaşıyor. Özellikle son bir haftada duraklardaki kalabalık daha da artmış durumda. Başta Zincirlikuyu durağı olmak üzere neredeyse tüm durakta yolcular dolu geçen araçlara binebilmek için ‘mücadele ediyor’.

Reklam

Yine bugün sabah da benzer görüntüler yaşandı. Beylikdüzü ve Avcılar’dan kalkarak Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme yönünde çalışan metrobüslerdeki kalabalık, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu Yenibosna ve Şirinevler duraklarında daha da arttı. Yolcular araçlara binebilmek için onlarca dakika çaba sarf etti. Zincirlikuyu durağında da yüzlerce insan sıra beklemek zorunda kaldı.

Birçok insan sosyal medyada duraklardaki kalabalıkları paylaşırken, bu nedenle işe geciktiklerini dile getirdi. İBB Beyaz Masa, bir kullancıya verdiği yanıtta, yoğunluğu azaltmak için çalışmalara başlandığını duyurdu. Araçların tam kapasiteyle çalıştığı dile getirildi.

İBB’nin verdiği bilgiye göre 525 otobüsün hizmet verdiği hata 10 otobüs daha eklendi. Altunizade’ye ise yolcu sayısının fazla olduğu saatlerde boş araçlar gönderiliyor. İBB’nin yanıtında en çok dikkat çeken, yeni metrobüslerin kullanılmaya başlanacağının duyurulması oldu. Buna göre mevcut otobüslerden iki kata kadar daha fazla yolcu taşıyan araçların hizmete alınması için çalışma başlatıldı. Ancak yeni araçların ne zaman çalışmaya başlayacağı bilinmiyor.

Reklam

Bursa’da üretilen yeni metrobüs. Fotoğraf: DHA

Bursa’da üç yıl önce tanıtılan AKIA marka yerli metrobüs, 290 kişi kapasiteli, 25 metre uzunluğunda ve üç körüklü. Şu an metrobüs hattında kullanılan Almanya üretimi 19 metrelik Mercedes-Benz CapaCity marka araçlar, 193 yolcu taşıyabiliyor.

İBB’nin verilerine göre 44 duraklık metrobüsü günde 1 milyona yakın insan kullanıyor. En yoğun durak ise 85 bin kişiyle Zincirlikuyu.