Diken

Yaramazlara biraz batar!

İBB ihaleye çıktı: 2020’de 1391 konsere 46 milyon lira ödenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2020’de yapılması planlanan 1391 konser için ihaleye çıktığı bildirildi.

Fotoğraf: İBB

DHA’nın haberine göre İBB Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü’nün ihalesinde, konserler için en az 5, en fazla 400 bin lira telif ödeneceği belirtildi.

Reklam

Buna göre beş farklı sanatçıya 400’er bin lira ödenecek. Toplam bedel ise 2 milyon lirayı buluyor. Ayrıca altı konser için 1 milyon 800 bin, 13 konser için de 2 milyon 600 bin lira fiyat belirlendi.

Toplam bedeli 46 milyon 543 bin lira olarak belirlenen ihale 6 Ocak 2020’de yapılacak.

260 danışman alınacak

Öte yandan Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü’nün açtığı 10 farklı ihalede de 260 danışman görevledirileceği kaydedildi. Danışmanlara aylık en az 5, en fazla 20 bin lira ödenecek. Toplam rakam 2 milyon 271 bin liraya ulaşacak. Danışmanlar, İBB’nin belirlediği etkinliklerde proje, kaynak ve içerik araştırması yapacak.

Reklam

SON HABERLER

Kılıçdaroğlu: Ethem Sancak 15 Temmuz sonrası ‘Gazetelerim emrinizdedir’ dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV’de katıldığı programda, Sakarya’daki tank palet fabrikası hakkında hükümeti suçlamayı sürdürdü. Fabrikanın ‘Katarlılara peşkeş çekildiğini’ tekrarlayan Kılıçdaroğlu, “Ordu buna nasıl izin verir” diye sordu. Kılıçdaroğlu ayrıca, canlı yayında tank palet fabrikasının ‘yeni sahibi’ Ethem Sancak’ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ‘gazetelerinin emrinde olduğunu’ söylediğini, kendisinin ise ‘gazeteler ve medyanın özgür olduğu’ yanıtını verdiğini öne sürdü.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...