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Yaramazlara biraz batar!

İBB, ‘Halk Süt’ projesi için 9 milyon litre süt alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ‘Halk Süt’ projesi için 9 milyon litre süt satın alacak.

Fotoğraf: DHA

İBB Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, ‘Yağlı, Uzun Ömürlü, İçme Sütü Mal Alımı’ ihalesini 6 Şubat’ta yapacak.

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İhalenin şartnamesinde, projenin amacının ‘yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz süt desteğinin sağlıklı ve güvenilir şekilde karşılanması’ olduğu belirtildi.

İhaleye göre 9 milyon litre yağlı UHT süt alınacak. Sütlerin üretiminin Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği ve TSE TS 1192’ye uygun olarak yapılacağı aktarıldı. Şartnamede, sütlerin kutularının nasıl olacağı ve üzerinde ne yazılacağı da belirtildi.

‘Halk Süt’ projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nın seçim vaatleri arasındaydı. Proje, geçen yılın ekim ayında yaklaşık 100 bin çocuğa haftada 750 bin litre süt dağıtılarak başlamıştı.

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