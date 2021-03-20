İBB: Gezi Parkı’na el konarak, Taksim Meydanı projesi engelleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Taksim Gezi Parkı’nın mülkiyetinin Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na geçirilmesine karşı “Taksim Meydanı projesi engelleniyor” açıklamasını yaptı.

Fotoğraf: AA

166 yıldır İBB mülkiyetinde olan Galata Kulesi’nin de aynı şekilde ‘gasp edildiği’ belirtilen açıklamada, işlemin Taksim Meydanı projesini engellemek için yapıldığı ifade edildi.

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Açıklamada şunlar kaydedildi: “Şimdi de Gezi Parkı alanı, İBB’ye haber bile verilmeden, sadece bir günlük yazışma ile yürütülmüştür. Yüzbinlerce İstanbullunun oy vererek yapılmasını istediği yeni Taksim Meydanı projesinin çalışmalarına başlamak üzereyken alınan bu kararın zamanlaması manidardır. Bu karar meydanın yeniden yeşil ve estetik bir alana dönüştürülme projesini durdurmak için alınmıştır. Üstelik, 350 bin İstanbullunun demokratik katılım süreciyle şekillenmiş iradesine rağmen, alınmıştır. İstanbul’u betona çeviren kafa yapısının, İstanbul’un sembolik meydanını yeşile çevirecek bir projenin karşısında durması tesadüf değildir.”

Açıklamanın tamamı şöyle: