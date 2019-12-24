İBB, Esenler Otogarı’nın işletmesi için ihaleye çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Esenler ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nın ticari alanlarının işletmesi için ihaleye çıkacak.

Fotoğraf: DHA

Bedrettin Dalan’ın İBB başkanı olduğu dönemde inşaasına başlanan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın döneminde açılan otogarın 25 yıllık ‘yap-işlet-devret’ sözleşmesi geçen mayıs ayında bitti.

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İBB Emlak Müdürlüğü’nün açtığı üç yıl süreli ihale, yarın Encümen Salonu’nda yapılacak. İhalede yazıhane-peronlar, restoran, büfeler, akaryakıt istasyonu ve çok sayıda işyerini de içeren terminalin işletilmesi satışa çıkarılacak.

İhalede yıllık 26 milyon 820 bin lira muhammen bedel belirlendi. İhaleye İBB şirketlerinden Boğaziçi A.Ş. de katılacak. DHA, ihaleyle Platform Turizm Taşımacılık A.Ş.’nin de ilgilendiğini öne sürdü. İhaleye katılmak isteyenler 2 milyon 413 bin 800 lira geçici teminat yatıracak.

324 otobüs firması var

Otogarda, 168 yazıhane, 324 otobüs işletmecisi firma, 700’den fazla faal işyeri bulunuyor. Her gün yaklaşık 1700 otobüsün giriş-çıkış yaptığı otogarın taban alanı 110 bin metrekare. Otogarı her gün yaklaşık 90 bin yolcunun kullandığı ancak toplamda 120 bin kişinin uğradığı tahmin ediliyor.

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Esenler Otogarı’ndaki otoparkların işletmesi temmuz ayında İBB’nin şirketlerinden İSPARK’a devredilmişti.