İBB, engellilerin zorlukla ulaşabildiği metrobüs durağını yeniliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şikayetlere yol açan ve engelliler için ulaşım işkencesine dönüşen Beşyol Metrobüs istasyonunun yenileneceğini açıkladı.

Fotoğraflar: DHA

Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağını kullanan engelliler, her gün zorluk yaşıyor. Durakta bulunan asansör çalışmıyor. Asansör çalışıyor olsa da engellilerin karşısına bu kez merdiven engeli çıkıyor. Çünkü asansör ve metrobüs durakları arasında bir geçiş yolu bulunmuyor. Her gün pek çok engellinin kullandığı bu durakta engellilere, metrobüsü kullanan diğer vatandaşlar yardımcı oluyor.

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İBB’den yapılan açıklamada Florya ve Beşyol istasyonlarının birleştirilerek yeni ve kapasitesi daha geniş bir istasyon yapılacağı duyuruldu. 44 duraklı metrobüs hattındaki Beşyol istasyonunun engelli asansörünün atıl halde olduğu belirtilen açıklamada, “Engelli vatandaşlar asansöre erişmek için bir merdivenden daha geçmek durumunda kaldılar” dendi.

Açıklamada, İETT Genel Müdürlüğü’nün, fiziki kapasitesi sınırlı olduğu için düzenleme yapılmasına imkan vermeyen Beşyol istasyonu ile ilgili yeni bir çalışma başlattığı kaydedilirken “Bu kapsamda hızlı bir çalışma ile Florya ve Beşyol istasyonlarının birleştirilerek yeni ve kapasitesi daha elverişli bir istasyon yapımı için harekete geçildi. İBB Fen İşleri Dairesi ile İETT’nin birlikte yürüttüğü çalışmanın hızla tamamlanarak engelli vatandaşlarının metrobüse erişimiyle ilgili sorunun kalıcı olarak çözülmesi hedefleniyor” ifadelerine yer verildi.