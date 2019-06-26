İBB duyuru twitter hesabı ‘korumalı’ya dönüştürüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) twitter üzerinden duyuru yayınlayan hesabı, Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını alıp göreve başlamasından önce ‘korumalı’ya dönüştürüldü.
İBB’nin duyuru yayınladığı facebook hesabında ise herhangi bir gizlilik değişikliği yapılmadı. Twitter’daki duyuru hesabının neden ‘korumalı’ya dönüştürüldüğü konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.
Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart sonrası görev yaptığı 17 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasındaki tweet’leri, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararı üzerine mazbatası iptal edilip görevden alındıktan sonra silinmişti.