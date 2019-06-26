İBB duyuru twitter hesabı ‘korumalı’ya dönüştürüldü

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun haziranda bir önceki aya göre yüzde 2.67 azaldığını, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 67 lira, yoksulluk sınırının ise 6 bin 733 lira olduğunu açıkladı.