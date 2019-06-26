Diken

Yaramazlara biraz batar!

İBB duyuru twitter hesabı ‘korumalı’ya dönüştürüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) twitter üzerinden duyuru yayınlayan hesabı, Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını alıp göreve başlamasından önce ‘korumalı’ya dönüştürüldü.

İBB’nin duyuru yayınladığı facebook hesabında ise herhangi bir gizlilik değişikliği yapılmadı. Twitter’daki duyuru hesabının neden ‘korumalı’ya dönüştürüldüğü konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

Reklam

Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart sonrası görev yaptığı 17 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasındaki tweet’leri, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararı üzerine mazbatası iptal edilip görevden alındıktan sonra silinmişti.

İBB, İmamoğlu’nun tweet’lerini sildi, hesabını takipten çıkardı

SON HABERLER

Türk-İş: Ankara’da gıda enflasyonu haziranda yüzde 2.67 azaldı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun haziranda bir önceki aya göre yüzde 2.67 azaldığını, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 67 lira, yoksulluk sınırının ise 6 bin 733 lira olduğunu açıkladı.

Trans yağa bakanlık sınırlaması yolda

Sağlık Bakanlığı, kalp hastalığı, obezite, diyabet riskini artırması nedeniyle trans yağ kullanım sınırını tüm gıdalar için 100 gramda 2 gramın altına düşürülmesini istedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...