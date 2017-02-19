İBB ‘dikey mimari’ye karşı değil: Seyrantepe’deki araziye rezidans için plan değişikliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Seyrantepe’deki araziye otel, AVM ve rezidans yapmak için girişimlere başladı.

İtiraz eden CHP’li üyeleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ben dikey mimariden yana değilim” sözlerini hatırlattı.

İBB, Seyrantepe’deki Türk Telekom Arena Stadı’nın karşısında bulunan araziye yapmayı planladığı yeni yönetim binası için 2010’da ihaleye çıkmış ancak projeden 2015 yılında vazgeçmişti.

Belediyenin arazisi, 18 Ocak’ta yine belediye şirketi İMAR A.Ş.’ye devredilmişti. Sözkonusu bölgede yapılacak plan değişikliği meclis gündemine getirildi.

Plana rezidans da eklendi

Buna göre 68 bin metrekarelik arazinin plan notundaki “Ofis, çarşı, otopark, kongre ve kültür merkezi, kreş ve belediye hizmet alanı vb” ifadelerine “İş merkezi, büro, alışveriş merkezi, rezidans, konaklama tesisleri, otel, motel, apart otel” de eklendi.

Bir bölümüne metro istasyonu yapılacağı araziye 65 kat yüksekliğe kadar bina yapılabilecek.

Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı

CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Sağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘dikey mimari’yle ilgili sözlerini hatırlattı. Sağ, “Sayın Cumhurbaşkanı ‘Dikine mimariye karşıyım’ diyor, siz onun söylediğinin ‘dikine’ gidiyorsunuz” dedi.

Erdoğan katıldığı bir toplantıda şunları söylemişti: “Ben dikey mimariden yana değilim. Ben yatay mimariden yanayım. İnsan, topraktan uzak değil; toprağa yakın olarak yaşamalıdır. Böyle düşünüyorum. Bugünün Türkiye’si, böyle bir çirkinliği, böyle bir nobranlığı asla hak etmiyor.”