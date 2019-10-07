İBB, Çince eleştirilerine karşılık maziyi andı: Mevlüt Uysal da Çinlileri ağırlamıştı

Bazı duraklara Çince tabelalar asması nedeniyle eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bunun turist sayısını artırmak amacıyla tüm dillerde yapılacağını bildirdi.

İBB, metro ve tramvay duraklarından bazılarının isimlerinin Çincesini de levhalara yazmıştı. Çin’in Türk ve Müslüman Uygurların yaşadığı Doğu Türkistan’daki baskıları nedeniyle birçok milliyetçi kesim İBB’yi eleştirmişti. Eleştirilere CHP’nin ittifak ortağı İYİ Parti de katılmıştı.

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İnternet sitesinden bir duyuru yayınlayan İBB, İstanbul’a gelen turist sayısını artırmak ve turistlere yardımcı olmak amacıyla bir proje başlattığını dile getirdi.

Projeye göre turist yoğunluğunun fazla olduğu Fatih ile çevresindeki toplu taşıma duraklarına yılın belirli zamanlarında, belirli sürelerle farklı dillerde tabela asılacak.

İBB, projenin ilk olarak Çin’in 70’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlanan Çin Milli Bayramı kapsamında uygulanmaya başladığını kaydetti. Belediye, bu uygulamanın Çin Büyükelçiliği’nden gelen talep doğrultusunda yapıldığını, 400 bin turisti kapsadığını ifade etti.

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AKP dönemini hatırlattı

İBB, AKP döneminde de benzer uygulamaların yapıldığından bahsetti:

“Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei de proje kapsamında Çin Milli Bayramı’nı İstanbul’da geçiren ülkesinin vatandaşlarıyla 2 Ekim’de Sultanahmet Meydanı’nda buluştu. İBB Turizm Zabıtası ekiplerini ziyaret eden Wei, Çinli turistlerin İstanbul’u çok sevdiğini belirterek, İBB’ye Çince tabela yazıları ve gösterdikleri kolaylık nedeniyle teşekkür etti. İBB’nin çalışmaları hakkında bilgiler de alan Wei’nin ziyaretinde ortak dil Türkçe oldu.

2018 Çin’de ‘Türkiye Turizm Yılı’ ilan edilmiş, bu nedenle ülkemize ve özellikle İstanbul’a ciddi Çinli ziyaretçi akını yaşanmıştı. İBB, bu kapsamda Çin’de fuarlara ve birçok etkinliğe katılmış, dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal da Çinli gazeteciler ve sosyal medya fenomenlerini İstanbul’da ağırlamıştı.”

İBB, Ramazan ve Kurban bayramında Arapça, Nevruz bayramında Farsça, Paskalya bayramında ise Rusça tabelalar asacak.