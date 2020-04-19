İBB çiftçiden satamadığı ürününü alacak; ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından ‘Üretim seferberliği başladı’ sloganıyla duyurduğu proje ile ilgili bilgi veren İBB Muhtarlıklar ve Gıda Dairesi Müdürü Ahmet Atalık, İstanbullular’ın gıda ihtiyacını karşılamada ve çiftçinin üretimine devam etmesini sağlamada önemli adımlar atmış olacaklarını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Tohum, fide, tarım ilacı, gübre ve damla sulama gibi çiftçiye maliyet yükü olan kalemlerde hibe yapılacağını açıklayan Atalık, “Üretimin her aşamasında çiftçiler ziraat mühendislerinden bilgi ve destek alabilecek. Çiftçi ürünü istediği gibi satabilecek, satamadığı koşulda İBB devreye girecek” dedi.

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Atalık şunları söyledi: “Verilen hibelerle, tarımsal üretimde çiftçinin önemli maliyet yükü ortadan kalkarken, kentin toprağı ile en iyi şekilde uyum sağlayacak domates, salatalık, biber, patlıcan ve karpuz çeşitleri tohum veya fidelerinin çiftçilere verilecek.”

İmamoğlu da Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Çiftçilerimizi hem üretirken hem de alımda destekliyoruz. Hal fiyatı üzerinden üreticilerimizden alacağımız ürünleri de bu süreçte ihtiyaç sahibi İstanbullu ailelere ücretsiz olarak dağıtacağız.”

Üretim Seferberliği Başladı 🚜



Çiftçilerimizi hem üretirken hem de alımda destekliyoruz. Hal fiyatı üzerinden üreticilerimizden alacağımız ürünleri de bu süreçte ihtiyaç sahibi İstanbullu ailelere ücretsiz olarak dağıtacağız. pic.twitter.com/QDVST6kcy9 Reklam April 18, 2020

Proje 1-15 Mayıs tarihinde başlıyor

Uzman ziraat mühendislerinin de çiftçinin bilinçli üretim yapması için görev üstleneceğini anlatan Atalık, “Çevre ile uyumlu, çiftçilerimizin ve halkımızın sağlığını koruyan iyi tarım kriterlerinde üretimi hedefliyoruz” ifadesini kullandı.

“Çiftçiyi, tüccarın gazabına bırakmayacağız” diyen Atalık şunları söyledi: “Müşteri bulamayan çiftçinin ürünü İBB tarafından hal fiyatı üzerinden alacak. İstanbul’da ihtiyaç sahibi olan ailelere ücretsiz dağıtılacak.”

İBB Muhtarlıklar ve Gıda Dairesi Müdürü Atalık, bin 500 dekarlık alanda uygulanacak projeyi 1-15 Mayıs tarihinde başlatacaklarını ve hibelerin muhtarlık ve kooparatiflere kayıt yaptıran çiftçilere dağıtılacağını bildirdi.