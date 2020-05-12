İBB: Bir ayda sokağa çıkanların sayısı yüzde 30 arttı

İstanbul’da son bir ayda sokağa çıkan insan sayısı yüzde 30’dan fazla arttı.

Fotoğraf: DHA

İBB İstatistik Ofisi’nin verilerine göre, mart ayının son haftasında nüfusun yüzde 16.1’ine denk gelen 2 milyon 493 bin 245 kişi sokağa çıktı. Bu oran, 27-30 Nisan tarihlerinde yüzde 30.5’lük artışla, 3 milyon 251 bin 140 kişiye ulaştı. Bu da nüfusun yüzde 20.1’ine denk geliyor.

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Toplu ulaşımda dörtte birlik artış

Verilere göre 6-10 Nisan tarihlerinde 902 bin 34 yolculuk yapıldı. Bu sayı 20-24 Nisan’da yüzde 18.7 düşerken, 30 Nisan’da 1 milyon 116 bin 565 olarak kayda geçti.

Ort. günlük yolculuk Değişim % 6-10 Nisan 902.034 100 20-24 Nisan 733.573 – 18.7 30 Nisan 1.116.565 + 23.8

60 yaş üstünde seyahat arttı

60 yaş üstü vatandaşlar 6-10 Nisan’da günde ortalama 24 bin 36 yolculuk yaptı. 30 Nisan’da ise yolculuk sayısı yüzde 53’lük artışla 36 bin 740 oldu.

Yollarda araç sayısı arttı

Mart ayında hafta içi ana arterler üzerindeki 73 kesitten geçen saatlik araç sayısı ortalama 2 bin 73’ken, bu sayı nisanda 1487’ye düştü. 6-10 Nisan’da saatlik ortalama araç sayısı 1278’ken, 27-30 Nisan’da yüzde 35.1 artarak 1727 oldu. Nisan ayında araç hareketliliğinin yoğun olduğu zaman aralığı 16:00-18:00, en yoğun saat ise 17:00 olarak kaydedildi.

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Nisanda trafik yoğunluğu düştü

Şubatta 30 olarak ölçülen trafik yoğunluğu endeksi, mart ayında 21 olarak ölçüldü (Covid-19 öncesi 31, Covid-19 sonrası 16). Bu değerler, nisan ayında sokağa çıkma yasaklarının da etkisiyle 10 olarak kayda geçti.

Öte yandan, ilk vakanın 11 Mart’ta açıklanmasından önce İstanbul trafiğinde akşam zirve saati ortalama hızı saatte 46 kilometreydi. 11 Mart’tan sonra 64’e, nisan ayında ise 65’e yükseldi.