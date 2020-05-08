İBB bilim kurulu: AVM, berberlerin açılması için erken, ligin başlaması endişe verici

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu, AVM, kuaför ve berberlerin açılması, futbol liglerinin başlatılması kararlarının erken olduğu yönünde görüş bildirdi. Kurul, toplu taşımada risk oluşmaması için kurum ve kuruluşların mesai saatlerinin birbiriyle çakışmayacak şekilde kaydırılmasını önerdi.

Fotoğraf: Facebook

Normalleşme adımlarının bayram ertesine bırakılmasını öneren ve vaka sayılarındaki düşüşün henüz istenen ölçütte olmadığına dikkat çekilen açıklamada şu tespit yer aldı: “Erken bir rahatlama, salgının yeniden tırmanmasına neden olabilir. Erken açılmanın olumsuz sonuçlarını yaşayan ülke örnekleri bizler için ders niteliğindedir. Ayrıca olguların ilçelere dağılımı, yaş , cinsiyet ve mesleklerinin de ayrıntılı analizine ve ilimiz özelinde farklı yerel önlemlerin planlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır…

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AVM, kuaför ve berberlerin açılmasını ve futbol liginin başlatılması kararını erken, burada çalışanların, sporcuların ve halkımızın sağlığı açısından kaygı verici buluyoruz.”

Kurulun tespit ve önerilerinden öne çıkanlar ise şöyle sıralanıyor:

AVM’lerin açılması bir izdihama neden olabilir. Bu durum fiziksel mesafenin korunması önünde bir engel yaratacaktır.

Havalandırma sistemleri nedeniyle damlacıklar içindeki virüsler kapalı ortamda uzun mesafelerde dolaşım riski içeriyor. Kapalı ortam büyük risk içeriyor.

Bu nedenle AVM alışverişlerinin bir süre daha ertelenmesini, ertelenemiyorsa yoğun olmayan saatlerin tercih edilmesini, mutlaka maske takılmasını, kıyafet deneme odalarının kullanılmamasını, tuvaletlere mümkün olduğunca girilmemesini, ellerin satıştaki ürünler ve ortamla her temastan sonra su ve sabunla en az 20 saniye yıkanmasını, su ve sabuna ulaşılamadığı durumda el antiseptikleri kullanılmasını öneriyoruz.

Kendi havlunuz, tarağınızla gidin

Berber/güzellik salonu/kuaförlere gidecek olanlara önerimiz, herkes kendi özel havlusu, örtüsü, tarak ve fırçası ile kuaföre gitmeli, tek kullanımlık veya dezenfekte edilmiş malzeme talep etmeli. Maske takılmalı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ligleri seyircisiz de olsa başlatma kararı endişe verici. Sahaya 22 futbolcu, dört hakem ve top toplayıcılar inecek.

Futbol temas oyunu, riskli

Futbol doğası gereği temaslı bir spor dalı. Maçın heyecanı içinde ve hızlı hareket halinde fiziksel mesafenin korunması mümkün değil. Liglerin başlamasının henüz erken olduğunu, sporcuların ve spor emekçilerinin sağlığının öncelenmesi gerektiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na hatırlatmak isteriz.

İstanbul’daki mevcut toplu taşıma araçlarıyla kısıtlama döneminde bile günde 1 milyon yolculuk yapıldı. Şimdi bu sayı artacaktır. Yoğunluğun fazla olduğu sabah ve akşam saatlerindeki yüksek talebi gün içinde toplu taşıma araçlarının nispeten daha boş olduğu saatlere dağıtmak için öncelikle çeşitli kurum ve işletmelerin mesai saatlerinin birbirleriyle çakışmayacak şekilde kaydırılması yerinde olur.

Bir şerit toplu taşımaya ayrılsın