İBB Beyaz Masa’ya yapılan şikayetler bir yılda yüzde 39 azaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyaz Masa’ya yapılan şikayet başvuruları yıllık yüzde 38.9 azaldı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Kasım ayında Beyaz Masa’ya yapılan başvuru sayısı ise ekime göre yüzde 10.6 azalarak 921 bin 84’e düştü. Başvuruların yüzde 72.8’i bilgi istemi, yüzde 19.3’ü talep, yüzde 79’u şikayetlerden oluştu.

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Şikayet başvuruları 2019 ocak-kasım dönemine göre ise yüzde 25.2 azaldı.

İstanbul İstatistik Ofisi’nin verilerine göre bilgi istemi, talep ve şikayetlerden oluşan 921 bin 84 başvurunun yüzde 17.7’si İGDAŞ, yüzde 23.2’si İSKİ ile ilgili oldu.

Ekim ayına göre, bilgi istemi başvuruları yüzde 47, şikayet başvuruları yüzde 20.6 ve talep başvuruları yüzde 24.4 azaldı.

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2019 ocak-kasım döneminde, 5 milyon 2 bin 737 olan başvuru sayısı, 2020’nin aynı döneminde, yüzde 16.6 artarak 5 milyon 834 bin 813’e çıktı.

En çok ulaşımdan şikayetçiler

İSKİ ve İGDAŞ dışında kalan şikayetlerin yüzde 51.8’i ulaşım, yüzde 31.4’ü kent ve toplum düzeni ile ilgili iken, bilgi isteminde yüzde 49.2 ile sosyal destek hizmetleri ilk sırayı aldı. Sosyal destek hizmetleri talebi bir ayda, yüzde 40’tan yüzde 42.2’ye yükseldi. Toplam şikayetlerde ise ulaşımın payı yüzde 40.8, sosyal yardım taleplerinin payı yüzde 17.7 olarak ölçüldü.

Toplam şikayetlerin yüzde 5.7’si Fatih, yüzde 4.9’u Kadıköy ve yüzde 4.5’i Bahçelievler’den yapıldı

Yüzde 4.3’üne aynı gün yanıt

Bilgi istemi başvurularının yüzde 98.6’sına, şikayet başvurularının yüzde 4.3’üne, talep başvurularının ise yüzde 33.4’üne başvuru günü içerisinde karşılık verildi. Anlık çözüm (aynı günde çözülen başvurular) dışında kalan başvurularda, ortalama çözüm süresi, bilgi isteminde 8.8, şikayet başvurularında 2.8, talep başvurularında 5.1 gün olarak tespit edildi.