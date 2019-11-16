İBB başkanı: ‘Zam yapmıyoruz’ diye bir taahhüdümüz yoktu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ’nin suya zam kararı almasıyla ilgili bir soruyu “Zam yapmayacağız” diye bir taahhütlerinin bulunmadığını söyleyerek yanıtladı.

Fotoğraf: İBB

Avcılar ilçesindeki Bathonea Antik Kent kazı alanında inceleme yapmasının ardından gazetecilere konuşan İmamoğlu, geçen sene yaptıkları hamleyle İstanbul’a su konusunda büyük tasarruf kazandırdıklarını ifade etti.

Reklam

İBB başkanı, görevi devraldıklarında suyun 5 lira 20 kuruş, şu anki zamlı halinin ise 4 lira 80 kuruş olduğunu belirtti. İmamoğlu, enerji ve yakıt maliyetlerinden bahsederek ‘yapılması gereken’ zam oranının yarısı kadar zam (yüzde 20) yaptıklarını aktardı.

İBB başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir de ‘Zam yapmıyoruz’ diye bir taahhüdümüz yoktu. Suyun indirimli olması için bir taahhüdümüz vardı, onu yerine getirdik. Şimdi yılın değişen oranlarıyla 2020 için insanlarımıza böyle bir zam yapma zorundayız ki hizmet edebilelim. Çünkü bunun bir maliyeti var. Keşke zam yapmasak. Keşke ülkenin parametreleri bize bu zammı yaptıracak seviyeyi korusa. İyi olsa Türkiye’nin ekonomisi. Ama değil. Olmayınca biz de ne yazık ki böyle bir zam yapıyoruz, yapmak zorunda kalıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde, ülkemizde de belediyenin yaptığı zamların kaynağı belediye değildir. Eğer abartılı bir şey yapıyorsa hesabını sorarsınız. Esas olan ekonomide onun kaynağı devletin ekonomi politikalarıdır.”

İSKİ, 2020 için hazırladığı bütçesinde suya yüzde 20 zam öngörmüştü. Zam teklifi İBB Meclisi’nin 28 Kasım’daki oturumunda görüşülecek. Zammın 1 Aralık’tan itibaren geçerli olması bekleniyor.