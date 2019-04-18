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Yaramazlara biraz batar!

İBB Başkanı İmamoğlu: Öğrenci kartı derhal 50 lira

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, aylık öğrenci ulaşım kart fiyatını 50 liraya düşürme yönündeki vaadini hemen yerine getireceğini söyledi.

Görevi akşam devralan İmamoğlu sabah FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı.

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İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la olası diyaloğuna ilişkin “Göreve geldiğinden itibaren elini sıkmayacağı insan yoktur. Mazbatamı aldım. Artık kişisel işlerin adamı değilim. Önümde cumhurbaşkanıyla görüşmek için herhangi bir engel yok” dedi.

İmamoğlu ilk işlerinden birinin öğrencilerin aylık İstanbulkart’ını 50 liraya düşürmek olacağı yönündeki vaadi için “Derhal, hemen” diye yanıt verdi.

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