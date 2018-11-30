İBB başkanı İDO’nun alternatifini hazırladı: İş aynı zamanda kamu hizmeti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) iç hat seferlerini durdurması halinde dört feribotun bu seferleri sürdürmek için hazırlandığını duyurdu.

İBB’nin eski bir iştiraki olan İDO 2011 yılında Tepe-Akfen-Souter-Sera Ortak Girişim Grubu’na 861 milyon dolara satılmıştı.

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Bir süre önce ‘ekonomik gerekçeler ve haksız rekabet’ nedeniyle 1 Aralık’tan itibaren Bostancı-Bakırköy, Bostancı-Kabataş/Beşiktaş ve Adalar seferlerini yapmayacağını açıklayan şirket, daha sonra ‘yolcuların mağdur olmaması’ için seferlere ‘şimdilik’ devam edeceğini duyurmuştu.

AA’nın haberine göre Uysal, İDO’nun özelleştirildiğini hatırlatarak, ‘ancak işin aynı zamanda vatandaşın taşınması, yolda bırakılmaması şeklinde bir kamu hizmeti olduğunu’ da ekledi.

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İDO’nun ‘iptal’ kararının ardından dört feribotu iç hat seferleri için hazırladıklarını dile getiren Uysal, “Ulaşımla ilgili yeniden değerlendirmeler var. Bu çerçevede hem şirket yetkilileriyle görüşülecek hem de ulaşımla ilgili bizim çalışmalarımız başlayacak. Bunun sonucunda o feribotları kullanıp kullanamayacağımızı bilmiyoruz. Şu anda var olanlarda aksama olmayacak” diye konuştu.

Uysal belediyenin ilerleyen zamanda İDO’ya alternatif olup olmayacağına ilişkin soru üzerine de, “İnşallah buna ihtiyaç kalmaz. Ama şirket vatandaşlarımıza buna ihtiyaç hissettirirse biz devreye gireriz” dedi.

İDO iç hat seferleriyle ilgili son kararın görüşmelerden çıkacak sonuca göre verileceği belirtilmişti.