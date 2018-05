İBB başkanı duyurdu: Feriköy’deki İSKİ binaları yıkılıp yerine imam hatip yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Şişli Feriköy’de İSKİ binalarının bulunduğu yaklaşık 20 bin metrekarelik alanın 2 bin metrekaresine imam hatip ortaokulu yapılacağını açıkladı.

AA’nın haberine göre, Uysal, “20 bin metrekare büyüklüğünde İSKİ’ye ait içinde idari binaların olduğu bu alanımızda mevcut İSKİ binalarının tamamını kaldırıp, yerine yeşil alan yapıyoruz. Bir köşeye 2 bin metrekareye okul sözü veriyoruz” dedi.

Uysal, İSKİ’ye ait alanda mevcut binaların yıkılarak mahalleye yeşil alan olarak kazandırılması konusunda bir çalışmanın başlangıcında olduklarını belirterek, bölgedeki okul ihtiyacına işaret etti.

‘Bizim otopark ihtiyacımız var, otopark yapılsın’

Uysal şunları kaydetti: “Bir köşeye 2 bin metrekareye okul sözü veriyoruz. Feriköy Anadolu İmam Hatip Ortaokulu yapacağız. 12 bin metrekarelik alanımız yeşil alan olarak kalacak. Bu bölgede dört mahalle muhtarımız bize dilekçeyle müracaat etmişlerdi. Bölgede ‘Bizim otopark ihtiyacımız var, otopark yapılsın’ diye. Şu anda İstanbul Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ortak bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmamız özellikle mahallelerde boş alanlarda otopark yapıp üzerine park yapmak yerine okul alanlarının altını otopark yapıyoruz. Çünkü boş alanları otopark yapmamız halinde üzerine sadece çalı ve çim mahiyetinde yeşili oluşturabiliyoruz. Ancak uzun soluklu ağaçların yetişme imkanı yok, çünkü altı beton. Her ne kadar üstü yeşil olsa bile maksimim 1- 1.5 metre toprak ilavesiyle üzerine yeşil oluşturabiliyoruz. Mümkün olduğu kadar yeşil alanlarımızının altını betonlaştırmadan işi çözme üzerine bir çalışma var. Diyoruz ki, eğer bir yerde kamu binası varsa, altını otopark yapalım. Kamuya yani mahalleye hizmet etsin, ancak etrafında yeşil alan varsa onu betonlaştırmayalım.”

‘Her mahallede idari binaya ihtiyaç yok’

Yıkım yapılan alanda okulun yanı sıra 18 bin metrekare yeşil alan yapacaklarını anlatan Uysal, “Mahallenin yeşil alan problemini çözüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İSKİ’mizin yeni teknolojiyle eskisi kadar artık her mahallede, her bölgede ayrı idari binaya ihtiyacı yok. İSKİ’nin her mahallede her konutta iş yerinde aboneliği olsa bile, mahallesindeki idari bina yerine online sistemle birçok işi çözebiliyoruz. Bu mahallede İSKİ’nin idari binanın olmaması, mahalleye İSKİ olarak verilen hizmette bir aksama oluşturmuyor. O zaman biz de diyoruz ki, İSKİ binalarının olduğu yerlerde binaları kaldırıp yeşil yapabiliriz” diye konuştu.