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Yaramazlara biraz batar!

İBB başkanı danışmanlarının maaşı belli oldu: Brüt 10 bin 431 lira

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlarına ödenecek ücreti belirledi. 2020 yılı brüt ücreti 10 bin 431.79 TL oldu.

Fotoğraf: DHA

Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 20. maddesi kapsamında görev yapan başkan danışmanlarının maaşı, Belediye Meclisi tarafından belirleniyor.

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Söz konusu kanun maddesinin ikinci fıkrasında ‘Danışmanlara her türlü ödemeler dahil, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarının yüzde 75’ni aşmamak üzere Belediye Meclisinin belirlediği miktarda brüt ücret ödenir’ hükmüne dayanılarak hazırlanan teklif İBB Meclisi’ne sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Başkan danışmanlarına 2019’da 10 milyon 557.96 TL, 2018’de 8 milyon 775.62 TL, 2017 yılında ise 7 milyon 765.72 TL brüt maaş ödemesi yapılmıştı.

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