İBB, Atatürk’ü ‘eşek’ olarak betimleyen çizeri işten çıkardı

İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB), Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki çizimleri nedeniyle tepki çeken muhafazakar karikatür dergisi Misvak’ın çizeri ‘Miralay‘ı işten çıkardı. İBB’nin 19 yıldır çalışanı olan çizerin kovulduğunu dergi duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Miralay, işten çıkarılmasıyla ilgili sosyal medya hesabı aracılığıyla şu açıklamayı yaptı: “Gelen mesajlara hem cevap hem de bilgilendirme amacıyla bu paylaşımı yapıyorum… Evet doğrudur. 19 Yıldır Bilgi Teknolojileri Uzmanı ve Yöneticiliği yaptığım İBB’deki işime ilmimden dolayı değil fikrimden dolayı son verilmiştir. Rızık Allah’tandır. Hamd olsun.”

Reklam

Miralay’ın İBB’de çalıştığını da Misvak duyurmuştu. Karikatürleri ‘cinsiyetçi ve ırkçı’ olarak da yorumlanan Miralay, Atatürk’ü ‘eşek’ olarak betimlemiş büyük tepki çekmişti. Miralay, 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri döneminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da karikatürler çizmişti.