İBB arama kurtarma ve yardım ekipleri Elazığ’a gitti

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AFAD’a geçerek çalışmalara katıldı. İmamoğlu’nun talimatı üzerine 30 arama kurtarma ekibi Sivrice’ye yola çıkmak üzere harekete geçti.

Fotoğraflar: DHA

İBB arama kurtarma ve yardım ekibinde, 10 itfaiye arama kurtarma aracı, bir su tankı, bir soğuk gıda kamyonu, iki açık kasa kamyonu, 66 itfaiye personeli, sekiz aşçı, sekiz şoför ve iki yardımcı personel görev yapacak.

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Ayrıca her öğün 3 bin kişiye yemek çıkarabilecek ve en az bir hafta Elazığ’da kalacak olan yemek TIR’ı da yollandı. Bir tünel aracı da uçakla Elazığ’a yollandı.

THY, Elazığ’a ek sefer koydu, arama kurtarma ekipleri taşınıyor

Öte yandan Türk Hava Yolları (THY), İstanbul ve Ankara’ dan bu kente ek sefer düzenleme kararı aldı. THY’nin ilk ek seferlerinde, İstanbul ve Ankara’dan, arama kurtarma ekipleri taşındı.

İBB arama kurtarma ekipleri, THY ek seferi ile Elazığ’a gitmek üzere İstanbul havalimanında.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada, şöyle dedi: “Ankara’dan Elazığ’a iki, Sabiha’ dan Elazığ’a bir, İstanbul Havalimanından Elazığ’a ve Malatya’ ya bir ek sefer planlanladık.”