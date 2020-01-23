İBB akıllı şehircilik uygulamaları için ihale açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan alanlara akıllı şehircilik uygulamalarının yapılarak üç yıl süre ile işletmeye verilmesi işi için ihale açtı.

İstanbul büyükşehir belediye binası

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlana ilana göre, muhammen bedeli 5.5 milyon lira olarak belirlenen ihale 496 bin 789 lira geçici teminat bedeli üzerinden 10 Şubat’ta yapılacak.

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İhale, İBB’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde boru, kanal, kanalet döşenmesini ve elektronik haberleşme tesisi kurulumunun yapılacağı 300 bin metrekareyi ihtiva eden yaklaşık 1500 kilometre uzunluğundaki kazı yapılabilecek ağ ile bu alan içerisinde konumlandırılabilecek 300 adet haberleşme tesisini kapsıyor.