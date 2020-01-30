İBB afet sonrası toplanma yerlerini güncelledi: Listede mezarlıklar da var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 39 ilçenin afet sonrası ‘toplanma ve geçici barınma alanları’nı güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. Haritada bazı mezarlıklar da toplanma alanı olarak görülüyor.

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı’nın açıkladığı alanları vatandaşlar, sehirharitasi.ibb.gov.tr adresinden ilçe, mahalle, cadde ve sokak bilgilerini girerek öğrenebiliyor.

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Belediyenin açıklamasında alanların seçiminde karar destek modeli uygulandığı belirtilerek şöyle dendi: “Uygulanan modelde, toplanma alanı seçim kriterleri saptandı, puanlama yöntemi uygulandı ve AFAD, AKOM, Kıyı Emniyet Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ilgili birçok kurumun içinde yer aldığı bilimsel altlıklara dayalı olacak şekilde bir model ortaya konuldu. Model; mülkiyet, büyüklük (ölçek), ulaşım ve erişilebilirlik, konum ve çevresel ilişkiler, kullanılabilirlik ve çok fonksiyonluluk, altyapı ve doğal yapı gibi kriterlerden oluştu.”

İBB Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman da İstanbul’daki nüfusu karşılayabilecek ölçeklerde kamusal alan kalmadığı için bazı mezarlıkların da toplanma yeri olarak belirlendiğini ifade etti.