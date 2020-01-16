İBB, Adalar’daki faytonları 70 milyon liraya satın alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar ilçesindeki tescilli fayton plakalarını yaklaşık 70 milyon lira karşılığında satın alacak.
İBB’nin pazartesi günü yapılan ocak ayı ilk meclis toplantısında ilçede toplu taşımacılıkta kullanılan at ve tescilli fayton plakalarının satın alınmasıyla ilgili toplu ulaşım hizmetleri müdürlüğünün teklifi görüşülmüş, teklif ilgili komisyona gönderilmişti.
Bugün İBB meclisinde gündeme gelecek rapora belediye, plaka başına 250 bin lira ödeyerek 277 tescilli fayton plakasını satın alacak.
Ayrıca kimlik belgeli atlar da 4 bin lira karşılığında satın alınacak.
Salgın nedeniyle hastalanan 81 at öldürülmüştü
Büyükada’da ‘ruam hastalığı’ nedeniyle 81 at öldürülerek gömülürken, adada üç ay süreyle faytonlara at koşulmasına izin verilmeyeceği açıklanmıştı.
İBB daha sonra faytonların yüzde 90’ının kaldırılıp adada İBB’ye bağlı elektrikli araçların kullanılacağını açıklamıştı. Faytoncular da “Atları salarız” diyerek tehditte bulunmuştu.
Adalar ilçesinde geçen senenin ilk sekiz buçuk senesinde 170 at ölmüştü.