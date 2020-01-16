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Yaramazlara biraz batar!

İBB, Adalar’daki faytonları 70 milyon liraya satın alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar ilçesindeki tescilli fayton plakalarını yaklaşık 70 milyon lira karşılığında satın alacak. 

Fotoğraf: adalardan.net

İBB’nin pazartesi günü yapılan ocak ayı ilk meclis toplantısında ilçede toplu taşımacılıkta kullanılan at ve tescilli fayton plakalarının satın alınmasıyla ilgili toplu ulaşım hizmetleri müdürlüğünün teklifi görüşülmüş, teklif ilgili komisyona gönderilmişti.

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Bugün İBB meclisinde gündeme gelecek rapora belediye, plaka başına 250 bin lira ödeyerek 277 tescilli fayton plakasını satın alacak.

Ayrıca kimlik belgeli atlar da 4 bin lira karşılığında satın alınacak. 

Salgın nedeniyle hastalanan 81 at öldürülmüştü

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İBB daha sonra faytonların yüzde 90’ının kaldırılıp adada İBB’ye bağlı elektrikli araçların kullanılacağını açıklamıştı. Faytoncular da “Atları salarız” diyerek tehditte bulunmuştu.

Adalar ilçesinde geçen senenin ilk sekiz buçuk senesinde 170 at ölmüştü.

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